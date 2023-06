Auto: produzione Stellantis, nel confronto tra il 2019 e il 2022 -16,3 per cento, rispetto al 2017 volumi quasi dimezzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo produttivo di Stellantis in Italia va oltre la pandemia. Lo certificano i dati diffusi dal report Fim-Cisl. Lo spartiacque tra il 2019 e il 2022 segna un -16,3 per cento. Ma il vero buco nero nella produzione automotive lo si può osservare tornando indietro di 6 anni, esattamente nel 2017: l’ultima annualità sopra il milione di vetture prodotte. Da quel momento è iniziata una curva discendente che ha portato la produzione a numeri quasi dimezzati, sotto le 700 mila unità. Il 2022 ha chiuso con 685.753 vetture, in calo di ben 317.213 mezzi. La situazione non migliora osservando soltanto il dettaglio del settore auto, escludendo i veicoli commerciali. Il calo di produzione, confrontando il 2022 con il 2019, è stato del 8,7 per cento. Mentre, osservando la serie storica, la produzione non ha mai raggiunto il milione di unità negli ultimi 7 anni. (segue) (Rpi)