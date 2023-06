Napoli: sabato riapre la piscina olimpica della Mostra d'Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre al pubblico, sabato 17 giugno, la piscina olimpica della Mostra d'Oltremare di Napoli. Via libera alle 9.30, chiusura alle ore 19. Ogni giorno, si legge in una nota, l'impianto di Fuorigrotta si propone alla città come luogo attrezzato per l'aggregazione e lo svago. Cinquanta metri per sei di profondità, appuntamento ormai fisso per l'estate napoletana, la piscina si prepara a ospitare fino a 500 bagnanti al giorno, con un solarium di 2mila metri quadrati, un punto bar ristoro e ascensore e percorsi per disabili. I biglietti (13 euro per l'intero giorno, 18 euro nei festivi e prefestivi, prezzi speciali per le mezze giornate, con una serie di riduzioni per minori e anziani e formule miste di abbonamenti) possono essere acquistati on line, secondo il regolamento, le tariffe e le informazioni presenti sul sito web della Mostra d'Oltremare, con l'app Cocobuk, e seguendo gli aggiornamenti costanti sui social dell'ente di Fuorigrotta. "La promozione dello sport è nello statuto stesso della Mostra d'Oltremare di Napoli – ha detto il presidente, Remo Minopoli - la riapertura della piscina, quindi, raccoglie uno degli elementi della vocazione della Mostra". "Con il parco, già a disposizione dei cittadini – ha aggiunto Maria Caputo, consigliere delegata di Mdo - e da sabato la riapertura della piscina, andiamo sempre più nella direzione di una Mostra aperta alla città e al servizio della comunità". (Ren)