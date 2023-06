Mobilità: Mazzoni (ParkingMyCar), per le città in 15 minuti fondamentali le partnership pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare di mobilità del futuro significa parlare delle città del futuro. Le città oggi sono investite dalla rivoluzione digitale che ha cambiato il modo di vivere gli spazi, i centri nevralgici e come ci si muove in esse. Si parla spesso della città dei quindici minuti, ovvero quel tempo che serve ad ognuno di noi per fruire dei servizi di prossimità." Così Andrea Mazzoni, Chief Commercial Officer di ParkingMyCar, ha aperto il suo intervento partecipando al Bluexperience, il Salone nazionale della Mobilità Sostenibile di Napoli. "L'idea della città in quindici minuti è bellissima, ma quante realtà cittadine offrono servizi di mobilità adeguati per realizzarla davvero? Occorre certamente un sistema di mobilità integrata che permette di colmare il divario tra centro e periferia in termini di servizi, ma serve anche mettere in campo le migliori sinergie possibili tra soggetti pubblici e player privati: le start up rappresentano un grande acceleratore per la crescita e possono accompagnare al meglio tutti i cambiamenti in atto, soprattutto quando parliamo di mobilità e città del futuro. Per noi di ParkingMyCar – ha precisato Mazzoni - la rivoluzione della mobilità è rappresentata dalla digitalizzazione di tutti i processi di sosta e dall'integrazione del parcheggio nella vita di tutti i giorni, intendendo quest'ultimo strumento di mobilità sostenibile. Stress, inquinamento, consumo di suolo: molti sono i fattori su cui può incidere positivamente una corretta pianificazione della sosta (su strada, in porti e aeroporti) e pensiamo che l'Italia debba accelerare maggiormente su questi aspetti: in altri paesi, anche extraeuropei, si sta registrando una crescita esponenziale dei servizi digitali che comprendono l'intero processo di sosta (dalla pianificazione al pagamento): per questo occorre fare sistema se vogliamo dare alle città ed alle periferie uno sviluppo che metta insieme competitività e sostenibilità. ParkingMyCar è pronta a fare la sua parte". (Ren)