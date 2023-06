Pd: Schlein, no a idea di autosufficienza, continuare ad allargare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd “non deve cullarsi in un’idea di autosufficienza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'assemblea di Articolo Uno a Napoli. “Dobbiamo continuare ad allargare, ad aprire”, ha aggiunto. Secondo Schlein, bisogna "aprire e mobilitare il partito a tutti i livelli, e farlo - ne parleremo alla direzione di domani - attorno a proposte concreti sui temi di cui discute la gente a cena", che "sono quelli che vorremmo mettere al centro del nostro impegno. E' l'unico modo - ha spiegato - per continuare quel percorso di apertura e di coinvolgimento che ha attraversato le primarie, ma che va portato in profondità nella società".(Rin)