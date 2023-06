© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Seminario "Le adozioni internazionali fra crisi e prospettive" promosso dal garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Campania Giuseppe Scialla. Con il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Campania Giuseppe Scialla, la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Immacolata Troianiello, il vice presidente della Commissione Adozioni Internazionali Vincenzo Starita, il consigliere giuridico del ministro della Giustizia Gemma Tuccillo, docenti universitari ed esperti del settore. Napoli, Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale - isola C3 (ore 10) (segue) (Ren)