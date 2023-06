Berlusconi: Rastrelli (FdI), giorno triste per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno triste, per l'Italia". Lo ha scritto su Facebook il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli. "Con la scomparsa del Presidente Berlusconi - ha proseguito Rastrelli - termina quest'oggi un ciclo di incredibili mutamenti, di accese passioni, e di grande significato per la nostra Nazione". "Con la straordinaria intuizione della creazione di Forza Italia – ha ricordato l'esponente di Fdi -, Silvio Berlusconi ha regalato al centrodestra i suoi primi, indimenticabili successi". "Comunque la si pensi, Berlusconi ha avuto il merito storico di aver restituito all'Italia - e di aver interpretato per trent'anni - la speranza in un futuro migliore. Addio Presidente", ha concluso Rastrelli. (Ren)