Berlusconi: Muscarà (misto), con la sua morte finisce un'epoca

- "Con la morte di Silvio Berlusconi finisce un'epoca, ci sarà un prima e un dopo Silvio Berlusconi in questo Paese. Molti dei consiglieri campani di Forza Italia hanno lasciato diversi giorni fa il partito, formando un nuovo gruppo; è come se loro sapessero cosa sarebbe successo. Resta un partito ormai vuoto e smembrato, di cui già avevano provveduto a fare i 'funerali'. Berlusconi, è stata una grande personalità politica ed imprenditoriale per il territorio italiano, nel bene e nel male ha commesso tanti errori di cui oggi paghiamo anche le conseguenze, specialmente al Sud". Così lil consigliere regionale della Campania del gruppo misto, Maria Muscarà (Ren)