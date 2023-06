Napoli: Santagada, iniziate le operazioni di rimozione degli striscioni per i festeggiamenti scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite questa mattina le operazioni di rimozione degli striscioni per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Gli interventi sono iniziati dalla Municipalità X dove la Napoli Servizi, con 4 operatori e 2 tecnici, ha effettuato un censimento preliminare delle attività da svolgere nell'area di Bagnoli-Fuorigrotta dando poi il via alla rimozione degli striscioni dal verde pubblico. "Per contenere i primi materiali rimossi dagli alberi, che saranno avviati a smaltimento nelle isole ecologiche, sono stati necessari due 'cassoni' dei veicoli Piaggio Porter – ha detto l'assessore all'Ambiente del comune di Napoli Vincenzo Santagada – Ripristinare le condizioni di decoro in tutta la città è un'operazione complessa e si rende sempre più necessaria la collaborazione dei cittadini, ai quali rinnoviamo l'appello a sostenere il nostro sforzo ed eliminare festoni ed altri materiali affissi su condomini e stabili privati". Nelle prossime ore, dopo aver effettuato i sopralluoghi operativi necessari, entrerà in azione Edison che, nelle ore di minor traffico stradale, inizierà a liberare dalla plastica i pali della rete di pubblica illuminazione. (Ren)