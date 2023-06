Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), inaccettabile lo strapotere di certa magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Polo Sud sostiene convintamente il nobile tentativo dell'ottimo Ministro Nordio di puntare ad una riforma strutturale della Giustizia in Italia. L'ordine giudiziario che dal 1992 condiziona il Parlamento Nazionale sta preparando una vera e propria offensiva per demonizzare un Ministro serio, competente e coraggioso, punta avanzata di un governo che intende lasciare il segno del suo passaggio. Siamo convinti che Giorgia Meloni vorrà serrare i ranghi attorno a Carlo Nordio. I cittadini onesti non lo abbandoneranno. Anzi faranno quadrato per difendere una riforma da troppo tempo attesa dal popolo italiano. Lo strapotere di certa Magistratura e' inaccettabile”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)