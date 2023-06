Napoli: rapina alla cassa automatica di un distributore di benzina, esploso un ordigno nella zona orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'alba un ordigno artigianale è esploso in un distributore di carburanti a Napoli, in via della Villa Romana tra i quartieri Barra e Ponticelli, nella zona orientale della città. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale intervenuti sul posto, l'ordigno sarebbe stato fatto esplodere da ignoti nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all'interno della cassa automatica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri artificieri, la sezione rilievi del Comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli. (Ren)