Berlusconi: Laboccetta (Polo Sud), fu un gigante della Storia. Sia onorato come si conviene

21 luglio 2021

- "Oggi Berlusconi, l'uomo che ha saputo scrivere la storia della nostra Nazione in tutto lo scenario internazionale, ha raggiunto i giganti nel Pantheon della Storia. Uomini come lui, forse, nascono ogni 100 anni. Anche il peggiore dei suoi avversari dovrà rendergli grandi onori. Il Capo dello Stato Mattarella proclami almeno 3 giorni di lutto nazionale. La Zecca dello Stato realizzi subito una medaglia ricordo, e nei 2 rami del Parlamento si trovi il giusto spazio per collocare una statua del grande statista". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud (Ren)