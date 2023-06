Cultura: a Monte di Procida la Festa della Musica con La Maschera, Ebbanesis e Ars Nova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panorami mozzafiato, musica, arte, cultura: Monte di Procida, l'affasciante "Terrazza dei Campi Flegrei", diventa location della rassegna Katarsis, ideata Valentina Carannante e Luigi Bignone, organizzata dall'Associazione Factotum, con il sostegno di Wiautomation, in collaborazione con il comune di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Dal 18 giugno al 7 luglio, la parte più estrema della penisola dei Campi Flegrei si riempirà di suoni, colori, nuove visioni provenienti dal mondo dell'arte. Una mostra sonora inaugurerà il progetto, realizzando un percorso audiovisivo di grande impatto sensoriale. Seguirà una tre giorni di concerti, che vedrà avvicendarsi tanti musicisti sui panoramici palcoscenici montesi: la Maschera, gli Ars Nova e il duo Ebbanesis. Spazio anche a tanti artisti emergenti che presenteranno al pubblico le loro nuove creazioni. Due le location coinvolte, Villa Matarese, antica masseria, trasformata in villa signorile agli inizi del '900, in stile liberty, e la centralissima piazza XVII gennaio. "Il nostro lavoro culturale a Monte di Procida è iniziato sette anni fa, ma lo abbiamo fatto in sordina – hanno spiegato Valentina Carannante e Luigi Bignone, condirettori artistici della rassegna -, cercando di realizzare un percorso che mattone dopo mattone creasse una piccola strada per condurre le persone nel nostro territorio. La mission è valorizzare il luogo in cui siamo nati: crediamo che la musica possa essere una via preferenziale. La musica che unisce, che mette insieme le persone: sentiamo la necessità che Monte di Procida non sia più un luogo lontano e slegato dal resto del territorio campano. Vogliamo che le persone arrivino qui per assistere ad un evento e per conoscerne le bellezze paesaggistiche e storico-culturali. La nostra città offre una vista panoramica che spazia dal Golfo di Napoli alla penisola sorrentina, dalle isole di Procida e Ischia a quelle di Ventotene". (segue) (Ren)