Berlusconi: Caldoro, va via protagonista indiscusso della storia del paese

21 luglio 2021

- "È il momento del dolore. Con Silvio Berlusconi va via un protagonista indiscusso della storia del nostro Paese. Un imprenditore come pochi, un grande innovatore, uno statista. Quando decise di scendere in campo, non ebbi dubbi e mi schiarai con lui, con una parte importante della comunità socialista. Ho avuto l’onore di essere Ministro del suo Governo e di lavorare per molto tempo al suo fianco. Mancherà una guida autorevole alla politica, al Paese. Lascia un grande vuoto! Mancherà a tutti quelli che lo hanno stimato e voluto bene. Addio Silvio. Grazie Presidente!". Lo ha scritto su facebook il capo dell'opposizione in consiglio regionale della Campania, Stefano Caldoro. (Ren)