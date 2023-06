Berlusconi: Schifone (FdI), grande uomo innovatore e visionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. È stato un grande uomo, un grande politico, un grande imprenditore". Lo ha affermato l'onorevole Luciano Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. "Silvio Berlusconi è stato un innovatore e un visionario. Ha impresso una svolta all'editoria italiana ma non solo. Con la sua discesa in politica, nel 1994, ha inventato la Seconda Repubblica. Berlusconi ha cambiato il concetto stesso della politica e il rapporto con la gente. Ha intuito l'importanza dell'alternanza che ancora oggi è fondamentale per lo sviluppo del Paese. Alla sua comunità politica, ai suoi familiari e ai suoi cari la mia vicinanza", ha concluso Schifone. (Ren)