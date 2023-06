Giustizia: Decaro (Anci), non chiediamo eliminazione abuso d'ufficio ma definizione perimetro certo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiediamo l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, ma la definizione di un perimetro certo". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenuto al 'Forum in Masseria' di Manduria. "Dobbiamo ricordare che nel 93 per cento dei casi le inchieste per abuso d'ufficio non arrivano nemmeno al giudizio, ma intanto gli amministratori hanno subito un grave danno di reputazione per la propria vita e per la carriera, non solo politica. Ogni giorno - ha spiegato - un sindaco deve decidere se firmare un atto, rischiando l'abuso d'ufficio, o non firmarlo rischiando l'omissione in atti d'ufficio e questo rallenta le procedure proprio quando ci viene chiesto di accelerare sui progetti Pnrr. Non abbiamo mai chiesto l'impunità, anzi io sono convinto che un sindaco che sbaglia debba pagare anche più di altri. Chiediamo solo certezze", ha concluso.(Rin)