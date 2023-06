Pnrr: Decaro (Anci), Comuni non sono in ritardo, impegnato 60 per cento risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai più recenti dati dell'Anac emerge che i Comuni hanno già bandito 41mila gare sui 35 miliardi di euro del Pnrr finora assegnati, per una percentuale di impegno delle risorse di quasi il 60 per cento". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenuto al 'Forum in Masseria' di Manduria. "Quindi - ha aggiunto Decaro - i Comuni non sono in ritardo su niente. Tra pochi giorni per esempio usciranno i dati ufficiali sui progetti per gli asili nido e scopriremo che sono già stati assegnati lavori corrispondenti a una percentuale tra il 70 e il 85 per cento delle risorse che erano disponibili". Decaro ha poi parlato del rapporto con il governo riferendo di "un dialogo proficuo costante e continuo sia sulle questioni finanziarie sia sulle attività legate al Pnrr. Con il ministro Fitto il contatto è settimanale". (Rin)