Ambiente: Cnpr Forum, nuove tecnologie in campo per prevenire l’emergenza climatica (2)

- Il tema del climate change è stato ripreso da Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega in Commissione Industria a Palazzo Madama: “I cambiamenti climatici hanno sempre accompagnato in tutte le ere il nostro pianeta. C’è una visione sinistrorsa che evidenzia come questi fenomeni siano imputabili alle evoluzioni e alle ricerche dell’uomo. Studi scientifici mostrano che in milioni di anni, ben prima che arrivasse l’uomo sulla terra, ci sono stati dei cambiamenti ben più radicali. La Lega ritiene che la sfida non sia nel cambiare il clima ma di adeguare la vita dei cittadini alle variazioni climatiche che sono inevitabili. Le direttive dell’Unione Europea impongono lo stop dei motori a combustione entro il 2035, piuttosto che tante altre iniziative. Occorre riflettere bene su come muoverci e in quale direzione è opportuno andare per garantire un futuro alla nostra comunità. Ci sono studi che dimostrano che abbassare un punto di Co2 nell’atmosfera costerebbe ai Paese occidentali tra gli 800 e i 1800 miliardi di euro. Capiamo bene quale impatto avrebbe un’azione del genere”. Sugli sviluppi delle nuove tecnologie ha posto l’accento Martina Semenzato (deputata di Noi Moderati Commissione Ambiente alla Camera): “Il tema della transizione digitale non è assolutamente nuovo ed è legato a due concetti fondamentali: efficienza e qualità. E’ un obiettivo che ritroviamo anche in Industria 4.0 e non riguarda solo le aziende ma anche le amministrazioni pubbliche. Le nuove economie e l’efficientamento dei processi sono la base per far ripartire il sistema Paese. La transizione digitale sarà sempre più determinante per la sicurezza, per l’archiviazione dati, pensiamo agli effetti positivi nel campo della sanità e in quello della giustizia per la gestione dei tribunali. La digitalizzazione e la tecnologia in generale spesso vengono viste con diffidenza, per la paura magari di perdere posti di lavoro. Ma la storia ci insegna che i grandi processi di trasformazione sono sempre esistiti. Non ritengo che la transizione digitale o l’innovazione minino l’occupazione o la salute; è fondamentale, piuttosto, che noi orientiamo il cambiamento. Darwin diceva che non è la specie più forte che sopravvive ma quella che reagisce e si adatta meglio al cambiamento”. (segue) (Ren)