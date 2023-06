Ambiente: Cnpr Forum, nuove tecnologie in campo per prevenire l’emergenza climatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Alessandro Caramiello (capogruppo del M5s in Commissione Agricoltura a Montecitorio): “Ci sono cambiamenti climatici in atto ormai da anni, ma quello che non si è mai fatto in Italia è puntare in maniera concreta sulla prevenzione. Nel nostro Paese si alternano, oramai con straordinaria regolarità, periodi di siccità a quelli di alluvioni e bombe d’acqua. Di fronte a questa circostanza si è sempre avuto difficoltà nello stanziare i fondi necessari a prevenire, trovandoci poi a spendere molto di più per riparare i danni. Dobbiamo combattere il dissesto idrogeologico ed è giunto il momento di mettere 15 mld di euro per intervenire sulle nostre infrastrutture. Il Pnrr per, raggiungere questi obiettivi, ci offre una grande mano ma serve un tavolo di concertazione tecnico per identificare tutte le zone a rischio e metterle in sicurezza. In Emilia Romagna, nelle Marche e ovunque si è registrata questa emergenza la priorità, dopo che stiamo ancora contando i danni e siamo in attesa del prossimo decreto del governo per ristorare le aziende colpite, e quella di evitare che queste tragedie si ripetano”. Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Mario Chiappuella (commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara): “Siamo nel pieno di una transizione digitale, assistiamo dal 2020 in poi ad una accelerazione straordinaria su questo tema. Tuttavia le conseguenze nel medio e lungo termine non sono chiare. L’innovazione va cavalcata a ogni costo o è necessario introdurre un freno a tutela, ad esempio del lavoro e della salute. Di fronte, poi, ai cambiamenti climatici, visto che passiamo dalla siccità alle alluvioni con mutamenti sempre più evidenti e pericolosi che mettono sempre più a rischio la nostra incolumità e le nostre economie, è opportuno valutare nuove strategie di prevenzione che contemplino comunque nuovi modelli economici più sostenibili. Oltre a riparare i danni e, come dire, abituarci a difenderci davanti a questi fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, nuovi strumenti e programmi di prevenzione possono essere attivati a livello nazionale a tutela del territorio e dei cittadini. Adottando, in particolare, misure a sostegno dei piccoli e medi imprenditori del comparto agroalimentare che sono i più colpiti da questi eventi estremi”. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Non siamo nel pieno di una transizione digitale ma di una vera e propria rivoluzione tecnologica con lo strumento informatico che entra sempre più in modo deciso e invadente nelle vita di ciascuno di noi. Non è possibile frenare l’innovazione, ma quello che va fatto è calibrare con attenzione le influenze importanti nel mondo reale, nella vita di tutti i giorni anche in temi delicati come quello del lavoro e della salute. I mutamenti climatici sono evidenti. Assistiamo allo snaturarsi delle stagioni con eventi meteorologici sempre più estremi che causano danni seri al comparto agroalimentare e alle imprese agricole. E’ importante che le manutenzione e gli interventi di salvaguardia del territorio siano posti in essere. Questo è più importante della realizzazione delle grandi opere”. (Ren)