Berlusconi: Patriarca (Fi), leader che ha migliorato democrazia italiana

21 luglio 2021

- "Oggi diciamo addio a un gigante dell'Italia contemporanea. Silvio Berlusconi è stato non solo un grande leader politico, ma un imprenditore illuminato e un uomo di straordinaria abilità in tutti i campi in cui si è cimentato. Il nostro Paese gli deve molto e saprà ricordare come merita un uomo della sua grandezza". A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia. "Berlusconi lascia una eredità politica importantissima che non andrà dispersa, – aggiunge la Patriarca –; una eredità fondata sulla visione moderata, riformista e liberale dell'agire politico. Una intera generazione politica è cresciuta avendolo come modello. È stato un leader in profonda connessione con il suo popolo e con una visione lucida e chiara delle potenzialità e delle criticità del nostro Paese. La scomparsa di Silvio Berlusconi è una perdita per tutta ľItalia, e non solo per il centrodestra che proprio lui ebbe la geniale intuizione di creare, trent'anni or sono, contribuendo a rendere più matura e completa la nostra democrazia. Resteranno gli insegnamenti e i suoi esempi, guida imprescindibile per quanti lo hanno seguito durante questa incredibile e irripetibile avventura politica, svolta solo ed esclusivamente per il bene dell'Italia". (Ren)