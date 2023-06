Campania: Saiello (M5S), assunti gli idonei nei centri per l'impiego dopo mesi di nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra battaglia al fianco degli idonei ai concorsi per i centri per l'impiego della Regione Campania ha raggiunto il risultato sperato. L'assunzione a tempo indeterminato di 90 funzionari tecnici e 300 persone che parteciparono al concorso nel 2019 e nel 2021 è frutto di un lavoro che portiamo avanti da mesi, con atti e incontri in cui chiedevamo lo scorrimento delle graduatorie. Nelle mie interrogazioni esortavo la Giunta a colmare i vuoti di organico esistenti nei CPI della Campania con l'immissione in servizio di personale già selezionato e idoneo ed ora finalmente De Luca comprende di dover cogliere questa opportunità". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Industria 4.0 Gennaro Saiello. "Queste risorse saranno fondamentali per affrontare la disoccupazione record che purtroppo ancora attanaglia la nostra regione. Abbiamo bisogno di una rete solida di servizi per l'impiego per rispondere alle esigenze di tanti cittadini in difficoltà. Oggi siamo un passo più vicini alla realizzazione di questo obiettivo", ha concluso.(Ren)