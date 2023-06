Campania: Laboccetta (Polo Sud), con De Luca ormai fuori dal Pd subito una convention per l'alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutto lascia immaginare che De Luca tenterà di soddisfare le proprie ambizioni di terzo mandato accasandosi con il Terzo polo, versante renziano. Di certo, la storia tra il governatore e il Pd targato Schlein sembra ormai un capitolo del passato. Una ragione in più per le forze alternative alle sinistre di adottare sin da ora una strategia vincente, basata sul primato del progetto politico contro le tentazioni trasformistiche fatalmente in agguato. No a pastrocchi, dunque, e sì alla valorizzazione del radicamento territoriale con l’obiettivo di far partire dal basso un progetto culturale per nuovo modello di Regione. È possibile farlo perché in tutte le province della Campania esistono realtà associative con le quali interloquire. In tale prospettiva, subito dopo la pausa estiva Polo Sud organizzerà una convention a Napoli al fine di favorire il più ampio confronto tra quanti, senza pregiudizi e senza posizioni precostituite, intendono battersi per il riscatto della Campania e del Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato in una nota l'on. Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud (Ren)