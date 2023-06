Ambiente: Cnpr Forum, nuove tecnologie in campo per prevenire l’emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le innovazioni sono una costante della storia dell’umanità, caratterizzata e segnata da scoperte in tutti i campi, scientifico, medico, industriale, che hanno cambiato la nostra vita. Il problema non è contrastare l’innovazione ma considerare che non è mai neutra. Il tema da affrontare è piuttosto quello di come utilizzarla, sulla base di quali valori deve essere pensata e ideata, con quali modalità viene costruita e con quali forme di controllo viene gestita. Solo seguendo questo ragionamento sarà possibile ottimizzarne i benefici e minimizzarne i rischi”. Sono le parole di Piero Fassino (Pd), vicepresidente della Commissione Difesa a Montecitorio, in apertura del webinar “Innovazione e tecnologia al servizio della sostenibilità. Cambiare il mondo prima che il mondo cambi noi”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Il tema vero è dunque la gestione dei cambiamenti e dei fenomeni di fronte ai quali ci troviamo sempre più spesso. E’ significativo - ha proseguito Fassino - che proprio gli scienziati dell’IA abbiano posto il tema della modalità di gestione e del controllo delle loro scoperte per ridurne al minimo i rischi. Stesso ragionamento vale, ad esempio, per come affrontare questo periodo caratterizzato dai cambiamenti climatici. Anche qui serve una strategia di gestione di questi fenomeni che, di sicuro, non passano da soli”. (segue) (Ren)