Digitale: erogato oltre un milione di euro alle scuole per sviluppo siti Internet (2)

- “Stiamo proseguendo il percorso di attuazione del Pnrr per digitalizzare la Pubblica Amministrazione", aggiunge il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Con questo progetto puntiamo a migliorare la qualità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali semplificando, così, il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Questa misura del Pnrr ha registrato un’ampia partecipazione, non solo da parte delle Scuole ma anche dei Comuni, che hanno prontamente risposto agli avvisi pubblicati su PA digitale 2026. In questa fase così delicata e decisiva per il Pnrr e tutto il Paese, continueremo a lavorare al fianco degli Enti territoriali per fornire loro assistenza tecnica e operativa”, conclude. (Com)