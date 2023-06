Sicurezza: sequestrati 250 mila prodotti cosmetici tra Roma, Brescia, Napoli e Caserta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La documentazione reperita durante le ispezioni ha permesso di ricostruire la filiera distributiva dei cosmetici risalendo ai fornitori, che avrebbero importato le partite di merce, e ai luoghi di stoccaggio a Ono San Pietro, in provincia di Brescia, Casoria, in provincia di Napoli e Teverola, in provincia di Caserta. I militari la piattaforma telematica dedicata, hanno allertato la commissione europea e gli Stati membri destinatari delle partite di merce potenzialmente nociva. I sequestri sono stati eseguiti a carico di quattro persone, legali rappresentanti di altrettante società, gravemente indiziate del reato di commercializzazione di cosmetici dannosi per la salute umana. (Rer)