Ue: Renzi, il 10 per cento alle elezioni è risultato alla nostra portata

- “Il 10 per cento è un risultato ampiamente alla nostra portata e nei gruppi al Parlamento europeo sei secondo se i liberali non vedono scattare il quorum in Germania o il terzo se i liberali fanno tra il 7-8 per cento come dicono i sondaggi. Dentro la famiglia di Renew Europe non sei un numerino, sei uno di quelli che dà le carte”. Lo ha detto leader di Italia viva, Matteo Renzi, all'assemblea del partito in corso a Napoli parlando delle elezioni europee.(Rin)