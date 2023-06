Ucraina: Schlein, netto sostegno Kiev ma senza rinunciare a prospettiva di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono assunta una responsabilità: quella di rimarcare una linea netta che è di supporto al popolo ucraino, senza però rinunciare a una prospettiva di pace giusta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'assemblea di Articolo Uno a Napoli. “La pace – ha spiegato – non è una parola che una forza di sinistra dismette. Stiamo dietro, con grande speranza, al tentativo del Cardinale Zuppi, cui diamo un grande in bocca al lupo e un grande augurio. Ma non può esserci soltanto la Chiesa: anche la politica deve esserci con uno sforzo diplomatico che sta accanto al supporto l'Ucraina con ogni forma di assistenza necessaria”.(Rin)