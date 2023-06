Caserta: precipita un ultraleggero, muoiono padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina verso le ore 11:00, per cause ancora da chiarire, un piccolo aereo privato tipo ultraleggero biposto monomotore decollato dalla Delta Club di Castel Volturno, con padre e figlio a bordo, è precipitato in un terreno nella zona del comune di Cellole. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone. Dopo la geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona dell’incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere del velivolo. Purtroppo per le due persone i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in atto la messa in sicurezza dei luoghi e la successiva rimozione del veicolo. (Rin)