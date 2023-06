Casa: Abita Co,mercato immobiliare residenziale in calo, Milano -22,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il calo del mercato immobiliare residenziale in Italia: dopo il -2,1 per cento registrato nel IV trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, i primi tre mesi del 2023 segnano un ulteriore -8,3 per cento, con 166.745 transazioni (più di 15mila in meno). Secondo l’analisi di Abitare Co. –società di intermediazione e servizi immobiliari– sulla base dei dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, nel I trimestre 2023 a soffrire maggiormente sono i Comuni capoluogo (-10,6 per cento) rispetto ai non capoluoghi (-7,4 per cento). A livello territoriale, il calo maggiore si registra nei comuni capoluogo del Nord Ovest (-12,5 per cento), mentre l’unico incremento si registra nei non capoluoghi delle Isole (+2,3 per cento). (segue) (Com)