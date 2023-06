Imprese: Italgas intesa con Veolia per rafforzamento nel settore idrico in Lazio, Campania e Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’operazione prevede l’acquisizione da parte di Italgas: del 100 per cento del capitale sociale di Acqua S.r.l. che a sua volta detiene direttamente il 98,7 per cento del capitale sociale di Idrosicilia S.p.A. e, indirettamente, il 75 per cento del capitale sociale di Siciliacque S.p.A.; del 100 per cento di Idrolatina S.r.l. che a sua volta detiene il 49 per cento circa di Acqualatina S.p.A.; del 47,9 per cento di Acqua Campania S.p.A. Le holding Acqua, Idrosicilia e Idrolatina detengono esclusivamente le partecipazioni nelle società operative Siciliacque e Acqualatina. Nello specifico: Siciliacque è concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione nella Regione Sicilia con circa duemila chilometri di rete di adduzione, e ha registrato 86 milioni di euro di ricavi nel 2021. Il servizio copre oltre il 30 per cento della popolazione regionale. Acqualatina è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 4-Lazio Meridionale che include 38 Comuni per un bacino d’utenza di 550.000 abitanti. Nel 2021 ha registrato ricavi per 138 milioni di euro. (segue) (Com)