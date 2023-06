Pnrr: Manfredi, su scadenze Europa non sia dogmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scadenza del 2026 è estremamente ravvicinata e ci sono interventi molto complessi. Dietro la logica della scadenza c'è una visione dogmatica dell'Europa in cui l'Italia sconta la reputazione di non saper spendere i soldi europei, che è un po' una tagliola". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando del Pnrr durante l'intervento tenuto all'iniziativa sulla sostenibilità in corso a Napoli, promossa da Elle Italia. Manfredi è, però, "fiducioso" che l'Italia riuscirà a spendere le risorse europee, ma ha auspicato che "ci sia maggiore flessibilità una volta che i cantieri saranno partiti perché ci sono opere importanti". "La sfida del Pnrr - ha aggiunto - è molto ambiziosa: l'Italia aveva bisogno di un grande piano di investimenti e spero che nel dibattito politico non prevalga il conflitto di parole rispetto al conflitto di sostanza, perché è un'occasione troppo importante per il Paese" (Ren)