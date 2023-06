Campania: Cammarano (M5S), depositata interrogazione su emergenza peronospora e mosca olearia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le condizioni climatiche che hanno interessato recentemente il Cilento e le colline salernitane, caratterizzate da improvvise gelate, precipitazioni continue e grandinate, hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una delle più pericolose malattie che colpiscono la vite. Una patologia che compromette irrimediabilmente la qualità delle uve. Il clima piovoso ha messo in pericolo anche gli oliveti, anticipando la comparsa di una delle specie di insetti molto dannose per gli olivi, la mosca olearia, anche in aree dove non era presente. Le conseguenze sulla fragile economia delle aziende olivicole e vinicole cilentane e salernitane sono notevoli e secondo Coldiretti l'intera produzione agricola del 2023 rischia di essere compromessa". Lo ha denunciato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che sul tema ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. "Ho chiesto alla giunta di programmare la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza e individuare soluzioni concrete per le aziende colpite, al fine di prevenire ulteriori danni e garantire una prospettiva di ripresa per viticoltori e olivicoltori. È responsabilità delle istituzioni proteggere e sostenere l'economia agricola dei nostri territori, che rappresenta un patrimonio inestimabile per l'intera regione", ha concluso. (Ren)