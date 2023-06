Iv: Sbrollini, con impostazione riformista vinciamo battaglie importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo portando avanti battaglie importanti in Parlamento, come quelle in commissione Affari sociali del Senato. Stiamo discutendo il dl lavoro: non sta passando quasi nessun emendamento, ma con l'impostazione riformista, a differenza di altre opposizioni, stiamo portando a casa risultati importanti anche con questo governo". Lo ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva Daniela Sbrollini intervenendo all'Assemblea di Italia Viva in corso a Napoli. "Siamo riusciti ad approvare due emendamenti - ha spiegato - uno sulla violenza di genere, uno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. E Siamo riusciti a farli approvare all'unanimità, e non era scontato", ha concluso. (Rin)