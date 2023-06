Napoli: visite guidate straordinarie a Castel Capuano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'apertura straordinaria di Castel Capuano al pubblico rappresenta un evento di grande portata simbolica per la città. Il sindaco Gaetano Manfredi e la Fondazione Castel Capuano hanno fortemente voluto dare un segnale di attenzione per questo sito monumentale e per l'intera area circostante, come preludio di una progressiva rivitalizzazione della zona, da Piazza Garibaldi al Centro Direzionale e Porta Est. Restituire alla città spazi che le appartengono è uno dei principali obiettivi dell'amministrazione comunale. Dopo l'Auditorium di Bagnoli e il Real Albergo dei Poveri, oggi Castel Capuano. E su questa strada si continuerà. Con impegno e determinazione" ha dichiarato Sergio Locoratolo, Coordinatore Politiche culturali del comune di Napoli.