Imprese: Italgas intesa con Veolia per rafforzamento nel settore idrico in Lazio, Campania e Sicilia (3)

- Acqua Campania è il gestore dell’Acquedotto della Campania Occidentale su concessione della Regione Campania. Svolge attività di captazione, potabilizzazione, adduzione e trasporto di acqua potabile destinata alle società di distribuzione idrica per un bacino d’utenza complessivo di circa 4 milioni di abitanti. Nel 2021 ha registrato ricavi di 92 milioni di euro. Per l’acquisto delle suddette partecipazioni Italgas potrà riconoscere al Gruppo Veolia complessivamente circa 115 milioni di euro (in termini di equity value), in parte subordinati al raggiungimento di alcuni obiettivi delle società operative. (Com)