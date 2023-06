Autonomia: Meloni, non discrimina regioni ma le responsabilizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia “non è togliere a una regione per dare ad un’altra ma un principio secondo cui se una regione governa bene le risorse lo Stato prende in considerazione la possibilità di darti altre materie da governare. Il tema non è che ci sono regioni che vengono discriminate” ma quello di responsabilizzare gli amministratori. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al “Forum in masseria”. “Quelli che sono preoccupati di questa norma evidentemente non sono sicuri del lavoro fatto fino ad ora” e fra le regioni che la contestano di più “ci sono quelle che non sono riuscite a spendere i fondi Ue”. (Rin)