Sindacati: Paolo Capone (Ugl), servono investimenti per rilancio del territorio irpino - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "È necessario favorire il dialogo tra le istituzioni e le parti sociali per salvaguardare i livelli occupazionali nel territorio e dare prospettive certe al lavoro. In Irpinia continua il processo inarrestabile di desertificazione commerciale che colpisce soprattutto i negozi di vicinato e che ha ormai raggiunto una dimensione molto preoccupante, anche perché non trova un riequilibrio nelle aperture di nuove imprese. Occorre, dunque, rafforzare la coesione nazionale per ridurre il gap economico del Mezzogiorno con investimenti in politiche industriali e occupazionali, puntando su programmi di formazione e riqualificazione professionale volti a incentivare il 'matching' tra domanda e offerta di lavoro. Tra le tante situazioni di crisi territoriali preoccupa la situazione dei lavoratori dell'Asidep, l'azienda dedicata alla raccolta, al trattamento e alla fornitura di acqua, che ha lasciato 56 padri di famiglia senza stipendio da mesi". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione del congresso territoriale dell'Ugl di Avellino per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. (Ren)