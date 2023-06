Pnrr: Canelli (Anci), Piano dei Comuni il più veloce, governo ci dia fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando che "secondo le stime Anac al momento sono state già bandite dai Comuni gare per un valore di 17 miliardi di euro", Canelli ha rimarcato che "il problema dei ritardi e degli sprechi inaccettabili non riguarda il comparto dei Comuni che invece stanno dimostrando di essere più veloci e che il metodo più rapido per spendere e farlo bene è quello di progettare anche medi investimenti che coprono l'intero territorio nazionale”. “Il 30 per cento delle risorse assegnate ai Comuni riguarda progetti del valore fino a un milione di euro. Questo però – ha sottolineato – non è un male, anzi un bene perché la media dei tempi di realizzazione, tra affidamento ed esecuzione delle opere tra 200 e 500 mila euro equivale a poco più di un anno e mezzo, esattamente la metà del tempo che si impiega per le opere tra due e cinque milioni di euro". "I Comuni – ha concluso Canelli – sono primi nelle assegnazioni, primi nei bandi e nell'aggiudicazione degli stessi con una dinamica positiva di ricaduta immediata sui territori. Legittimo rivedere il Piano, nelle more delle regole europee, ma chiediamo di non farlo senza considerare gli effetti che potrebbe avere su tante comunità e sui servizi offerti ai cittadini. Assicuriamo che i Comuni come sempre sanno spendere e spendere bene". (Rin)