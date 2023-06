Autonomia: Calderoli, bene parole Meloni, non toglie niente a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta dal nostro presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, arrivano parole importanti sull’opportunità da cogliere offerta dall’autonomia regionale differenziata". Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia. "Ha detto bene il presiedente Meloni, ripetendo che con questa riforma non si toglie niente a nessuna Regione ma si applica semplicemente il principio secondo cui, se la singola Regione gestisce bene le proprie risorse, può avere altre materie da amministrare, in un rapporto bilaterale tra lo Stato centrale e la Regione stessa. È molto semplice da capire", aggiunge. "Avevo applaudito qualche giorno fa un’altra dichiarazione del presidente Meloni, con cui opportunamente rimarcava come l’introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresentasse il vero elemento di coesione a livello nazionale e lo strumento per annullare le attuali anomalie e l’attuale diversità nei servizi, per qualità e quantità, tra singole Regioni, differenze che sono sotto gli occhi di tutti", sottolinea. "Oggi lo ribadiamo, anche rivolgendoci a chi per scelta ideologica sta dicendo no a priori all’autonomia: questa riforma rafforzerà le competenze, le responsabilità e le virtuosità delle singole Regioni con una conseguente ricaduta positiva su tutto il territorio nazionale", conclude Calderoli.(Rin)