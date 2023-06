Sanità: Schillaci, sfida è costruire rete prossimità con fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna riorganizzare a 360 gradi la sanità Italian che oggi si basa sui medici di famiglia e gli ospedali ma non c’è una vera rete di prossimità diffusa sul territorio e la sfida è costruirla con i fondi del Pnrr”. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al “Forum in masseria”. “Bisogna costruire una rete di prossimità, rivalutare la figura del medico di medicina generale, decongestionare i pronto soccorso” ed allo stesso modo “mettere a sistema sarete della farmacia rendendo possibile che facciano servizi per la salute dei cittadini”. Dunque “il futuro della sanità dipende dall’impiego di tutti fondi del Pnrr”, ha poi concluso. (Rin)