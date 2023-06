Napoli: a Città della Scienza weekend dedicato al polmone blu del pianeta, l'oceano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dedicata agli Oceani, che si celebra l'8 giugno, il weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno alla Città della Scienza di Napoli è dedicato a queste enormi distese di acqua che rappresentano la "casa" di tantissime forme di vita; giocando un ruolo essenziale nei cicli della materia e dell'energia a livello planetario e fornendo tantissimi alimenti indispensabili nella nostra dieta. Un nutrito palinsesto di attività e divertenti laboratori attendono grandi e piccini per celebrare il valore inestimabile dell'ecosistema marino. Con l'interactive lab Barchetta a sapone si potrà approfondire un fenomeno semplice dal nome particolare, mentre con il Proiettore d'ombre si potranno scoprire le caratteristiche di tante specie di animali marini attualmente conosciute, non solo pesci, ma anche rettili, mammiferi, crostacei, molluschi, spugne, meduse, costruendo un fantastico proiettore d'ombre e ancora con il laboratorio E-SPERIMENTIAMO con l'acqua si potrà fare una provvista a base di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all'aperto sulle proprietà dell'acqua. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e "Spazio al Futuro". (Ren)