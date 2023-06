Napoli: Borrelli (Avs), interrogazione su case di riposo lager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischia di allargarsi a macchia d'olio l'inchiesta della Procura sugli abusi e le violenze nelle case di riposo. Dopo il blitz dei carabinieri coadiuvati dal Nil e dai Nas nella casa di cura di via Corso Vittorio Emanuele, è stato aperto un nuovo filone d'inchiesta su due morti sospette avvenute nella medesima struttura. I carabinieri e i magistrati della IV sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, stanno facendo ulteriori approfondimenti per accertare quali siano state le cause del decesso di due anziani deceduti nella "Casa di Nonna Rosa". Le indagini hanno consentito di documentare – anche attraverso riprese video definite raccapriccianti – l'orrore a cui gli anziani venivano sottoposti. "Abbiamo deciso di presentare una interrogazione parlamentare su questa vicenda al Ministero della Sanità - ha dichiarato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli- per ottenere controlli serrati verso queste strutture che devono essere accreditate con criteri molto più stringenti. Le persone anziane sono come i bambini. Approfittarsi di loro con cattiveria e violenza è inaccettabile". (Ren)