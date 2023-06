© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE La Marina Militare festeggia, nelle sue basi in tutta Italia e a bordo delle navi in attività operativa nei mari nazionali e all'estero, la "Giornata della Marina", cerimonia alla presenza dell'ammiraglio Ispettore Alessio Carta. La Nave Palinuro sarà nel porto partenopeo in occasione delle celebrazioni dei 190 anni di attività formative dell'Istituto Scolastico Superiore "Francesco Caracciolo - Giovanni da Procida". Il veliero sarà aperto alle visite dalle ore 15 alle ore 19. Napoli, Base Navale di Via Acton (ore 9) (segue) (Ren)