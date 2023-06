Napoli: domenica deposizione dei fiori e S.S. Messa in ricordo di Silvia Ruotolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ventisei anni di distanza dalla sua morte, il ricordo di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra, rimane vivo. Domenica 11 giugno, presso i Giardini Silvia Ruotolo in piazza Medaglie d'Oro a Napoli, alle ore 10.00, ci sarà una deposizione di fiori in sua memoria con interventi delle Autorità e delle realtà associative coinvolte nei progetti di legalità e supporto all'infanzia e adolescenza a rischio, sostenuti dalla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus. Silvia Ruotolo è stata assassinata all'età di 39 anni l'11 giugno del 1997 a Napoli, mentre tornava nella sua casa di salita Arenella, nel quartiere Arenella, dopo essere andata a prendere all'Asilo, che oggi porta il suo nome, il figlio Francesco, di 5 anni. Il commando di camorra che sparò all'impazzata aveva come obiettivo il clan Caiazzo – Cimmino, avversario del clan Alfano. Furono rinvenuti quaranta proiettili, che oltre a uccidere Salvatore Raimondi e ferire Luigi Filippini, due affiliati del clan Caiazzo Cimmino, uccisero sul colpo Silvia e ferirono alla spalla un giovane studente universitario Riccardo Valle. La collaborazione con la polizia di uno dei killer, Rosario Privato, risultò decisiva per l'individuazione del gruppo di fuoco. Rosario Privato fu arrestato il 24 luglio dello stesso anno mentre era in vacanza al mare in Calabria e tutti i responsabili di quell'agguato sono stati assicurati alla giustizia, negli anni, tra cui Giovanni Alfano, mandante, in carcere a vita. (segue) (Ren)