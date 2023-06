Imprese: Italgas raggiunge l'intesa con Veolia per l'acquisizione di partecipazioni nel settore idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italgas e Veolia hanno firmato oggi il contratto di compravendita delle partecipazioni detenute dal gruppo Veolia in alcune società attive el settore idrico di Lazio, Campania e Sicilia. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento di talune condizioni, tra le quali il coinvolgimento o il gradimento degli Enti che hanno assegnato la concessione del servizio idrico. L'operazione rientra nell'obiettivo di rafforzamento di Italgas nel settore idrico. "Abbiamo compiuto un passo importante per diventare un player di riferimento anche nel settore idrico - ha commentato l’ad di Italgas, Paolo Gallo -.Un obiettivo strategico a cui puntiamo con convinzione, nella consapevolezza di poter creare valore per il Paese mutuando le competenze e le tecnologie all’avanguardia sviluppate nel settore del gas. (segue) (Rpi)