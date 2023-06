Arte: al via domani Napoli Moda Design - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani venerdì 9 giugno a domenica 11 giugno prossimi, nel cortile interno del Maschio Angioino, si svolgerà Napoli Moda Design. L’evento, organizzato dall’architetto e art director Maurizio Martiniello e realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, è giunto alla decima edizione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta lo scorso 19 maggio, l’architetto e art director Maurizio Martiniello ha espresso la volontà di destinare parte dei proventi della manifestazione al restauro di un’opera d’arte di proprietà del Comune di Napoli (a pagina tre del comunicato i dettagli). “Una bella occasione - ha affermato l’assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili Chiara Marchiani - per sottolineare le eccellenze della nostra città: la moda, il design, l’arte in generale. Siamo contenti che il Maschio Angioino possa essere una cornice spettacolare per ospitare questa tre giorni, augurandoci che possa essere occasione per valorizzare il talento di tanti giovani artisti in settori in cui Napoli è riconosciuta a livello internazionale. Questo evento può davvero trasformarsi in opportunità lavorativa e in ulteriore volano per la nostra città”. “Il tema di quest’anno - ha aggiunto l’organizzatore e art director Maurizio Martiniello - è la natura, fonte di ispirazione per la creatività e trait d’union tra il design e la moda. Le installazioni che caratterizzeranno la mostra sono un inno alla forza indomabile della natura di cui abbiamo avuto, purtroppo, prova anche in questi giorni. Nel cortile del Maschio Angioino esporremo delle torri in acciaio che conterranno degli alberi, a simboleggiare il tentativo di ingabbiare la natura, che alla fine, però, vince sempre”.(Ren)