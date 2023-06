Cultura: al Campania Teatro festival i "Battiti per la bellezza" risuonano in Osservatorio Scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Potenti primavere” è la proposta degli studenti dell’Istituto Alfonso Casanova di Napoli, per la regia di Adriana Follieri. Per toccare con mano ciò che il teatro attiva e fa vibrare, in “un viaggio di conoscenza delle emozioni, un gioco delle emozioni come conoscenza; scoperta, oltre schermi e schermaglie di nascondimento di certe rivelazioni che, si sa, soltanto all’ombra e di notte è possibile pronunciare”, come scrive la stessa Follieri. “Il violoncello di Pasquale Termini - continua la regista - dà voce ai pensieri più reconditi, nel ritmo vorticoso che porta fuori i mondi di dentro, dell’immaginario finalmente rovesciato, svelato come campo di battaglia aperta, come campo arato e baciato dal sole. Noi siamo lì per veder fiorire la tanto desiderata primavera e per abitarla, poeticamente, come una pianta, come un vento, come una persona”. Nell’incontro con “i ragazzi che abitano questa Napoli multiculturale e vivissima, soltanto tre le ragazze in equilibrio nel mezzo, principesse e guerriere orientali” di una “affascinante e splendente compagine”. (segue) (Ren)