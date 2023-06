Cultura: al Campania Teatro festival i "Battiti per la bellezza" risuonano in Osservatorio Scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ascolto è anche alla base del lavoro scenico del regista Stefano Scognamiglio con i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo Francesco De Sanctis di Cervinara (Av). “In un contesto spazio- temporale non ben definito – racconta Scognamiglio - si svolge il popolarissimo “NSFPN Festival”, l’attesissimo appuntamento, giunto alla XXIII edizione, che calamita “video-consumatori” di ogni età e di ogni luogo, riunisce le famiglie, coinvolgendo grazie alla sua semplice e sempre più diffusa chiave di volta: la mediocrità. C’è posto per tutti, chiunque può partecipare: cantanti, opinionisti, attori, poeti, a patto di non avere reali qualità, a patto di essere rozzamente confortanti per il pubblico che non si sentirà sminuito da alcun talento, ma anzi crederà fermamente di poter accedere alle luci della ribalta e probabilmente ci riuscirà nell’edizione successiva, passando dal divano di casa propria al feed del proprio social network preferito, magari in qualità di top influencer. Senza merito, senza capire esattamente come, senza fare praticamente niente, gli ospiti del Festival hanno fama, successo e denaro. Un’impietosa satira della paurosa involuzione culturale dei nostri giorni interpretata da un gruppo di sedicenni che, attraverso l’esperienza teatrale, leggono e criticano il proprio tempo con ironia e sagacia”. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare. (Ren)