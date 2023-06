Brasile: De Magistris a sostegno degli indios Guaranì in lotta per la loro terra - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova tappa nel viaggio di lavoro e di ricerca di Luigi de Magistris in Brasile, che a Porto Alegre ha incontrato il presidente del consiglio comunale Hamilton Sossmeir, assistendo anche all'inizio della riunione consiliare assieme ai rappresentanti dei movimenti per l'acqua pubblica che lottano contro la privatizzazione dell'acqua decisa dal governo locale. Dopo la visita al Consolato generale italiano e agli orti comunitari della città, de Magistris ha voluto raggiungere una comunità di indios Guaranì che da tempo lottano in difesa della loro terra che il governo locale vuole sottrargli per far costruire un resort di lusso. "Tre famiglie, 18 persone, tra cui bambini, sono stati isolati via terra per indurli alla resa e il luogo dove sono accampati si può raggiungere solo via mare con piccolissime imbarcazioni", ha denunciato l'ex sindaco di Napoli. "Sono in corso in loro sostegno una difesa popolare ed azioni giuridiche. Sono sempre stato per l'autodeterminazione dei popoli e da sindaco di Napoli sono orgoglioso delle cittadinanze onorarie che abbiamo conferito al presidente palestinese Abu Mazen e al leader curdo Ocalan ancora in carcere, nonché per il sostegno istituzionale al popolo Sahrawi nel sud del Sahara", ha sottolineato. "Nelle lotte per i diritti e di liberazione non mi giro mai dall'altra parte", ha poi scritto sui social Luigi de Magistris, annunciando anche altre iniziative nel prossimo futuro per consolidare il movimento internazionale per l'acqua pubblica ed i beni comuni. (Ren)