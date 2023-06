Napoli: visite guidate straordinarie a Castel Capuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bellezze di Castel Capuano rivelate ai napoletani e ai turisti: sabato 10 giugno alle ore 10.00 prenderà il via un ciclo di aperture straordinarie settimanali che fino al 1 luglio renderà visitabili le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite avranno luogo di sabato dalle 9.30 alle 13.30. Ogni ora sarà consentito l'accesso a 15 persone, che avranno modo di apprezzare al meglio il valore storico, architettonico e artistico degli ambienti visitati grazie alla presenza di accademici, architetti ed esperti in materia, per l'occasione nelle vesti di guide. "Esprimo la più convinta soddisfazione per l'evento concepito in collaborazione con il comune di Napoli. L'apertura di Castel Capuano al pubblico, sia pure a titolo sperimentale, è il modo migliore per valorizzarlo e sottolinearne il ruolo che esso deve avere nel panorama culturale della città. Mi auguro che possa essere l'inizio di un percorso che, con il sostegno di tutte le istituzioni, in primis il Ministero della Cultura, porti ad una fruizione permanente" ha dichiarato Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano. (segue) (Ren)