Napoli: visite guidate straordinarie a Castel Capuano (3)

- Le visite guidate partiranno dal cortile principale di Castel Capuano, con una prima tappa nella sala della Mostra permanente documentaria e iconografica sulla storia del Castel Capuano dal titolo Castel Capuano, palazzo di Giustizia: progetti di restauro e trasformazioni al tempo dell'Unità. L'esposizione ripercorre l'evoluzione storica del castello con pannelli illustrativi, riproduzioni di dipinti, vedute, mappe e immagini datate tra '500 e '700. Si proseguirà, poi, risalendo lo scalone principale, per raggiungere la Gran Sala, nota come "Salone dei Busti" e fino al 1807 aula di udienza della Regia Camera della Sommaria, a cui competevano le controversie giuridiche su diritti e rendite fiscali. È presumibile che proprio questo riferimento ai territori feudali influenzò la scelta del programma decorativo della sala con le allegorie delle dodici Province del Regno, dipinte da Antonio Cacciapuoti (attivo tra il 1747 ed il 1770). L'affresco del soffitto è, invece, di Biagio Molinaro (Trani 1825 – Napoli 1868), per la parte figurativa, e di Ignazio Perricci (Monopoli – 1834 – Napoli 19...?) per gli aspetti decorativi, che firmano e datano la propria opera sulla volta del salone (1858) dove è rappresentata l'Allegoria del Regno della Giustizia. Dal salone si accederà alla Cappella della Sommaria, affrescata a metà del '500 con "Scene del Nuovo Testamento" dallo spagnolo Pedro de Rubiales, e, a seguire, nel Saloncino dei Busti, così denominato da quando ospitò, il 5 marzo 1882, i ritratti dei giuristi che resero illustre il Foro di Napoli. Di notevole interesse il programma decorativo delle pareti, che celebra il tema della Giustizia ed è caratterizzato da un ritratto equestre di Carlo III di Borbone (segue) (Ren)